«Амкар» — «Рубин»: Сонг и М'Вила вошли в стартовый состав

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Рубина» на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги.
«Амкар»: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул, Гиголаев, Идову, Комолов, Йовичич, Салугин.
Запасные: Вамбольт, Будаков, Конде, Баланович, Гасилин, Черенчиков, Костюков, Прокофьев, Мищенко, Шиндер.
«Рубин»: Нестеренко, Санчес, Камболов, Самбрано, Бауэр, Сонг, Набиуллин, М'Вила, Ахметов, Канунников, Жонатас.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Устинов, Махатадзе, Рочина, Жемалетдинов, Ткачук.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 15:00 мск.