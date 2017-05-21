Блинд: ничего не знаю о своём будущем, но кто не хотел бы остаться в «МЮ»?

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд заявил, что пока не обсуждал с английским клубом возможность продлить сотрудничество. Контракт нидерландского футболиста с манкунианцами истекает в 2018 году.
«Я ничего не знаю о своём будущем. Действительно, не думал об этом. Но какой игрок не хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед»? Это единственное, что я могу сказать об этом», – заявил Блинд.
В текущем сезоне 27-летний Блинд провёл в чемпионате Англии 23 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Символическая сборная потомственных футболистов
Составляем символическую сборную футболистов, пошедших по стопам родителей, сделавших себе имя благодаря игре №1.