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Кейн стал лучшим бомбардиром АПЛ, в тройку вошли Лукаку и Алексис

21 мая 2017, воскресенье. 19:10. Футбол

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии сезона-2016/17. Форвард забил 29 голов (пять — с пенальти) в 30 матчах АПЛ.

Второе место в гонке бомбардиров АПЛ занял форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку: на его счету 25 мячей в 37 играх (один — с пенальти). Тройку замкнул нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, у которого 24 гола (два с пенальти) в 38 матчах.

По 20 голов забили форварды Диего Коста («Челси») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»). Коста (35 матчей) все мячи провёл с игры, а Агуэро (31 матч) реализовал четыре пенальти.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур ФК Эвертон Челси Алексис Санчес Гарри Кейн Диего Коста Ромелу Лукаку Серхио Агуэро
Новости. Футбол
21 мая 2017, воскресенье
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