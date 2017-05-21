Кейн стал лучшим бомбардиром АПЛ, в тройку вошли Лукаку и Алексис

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии сезона-2016/17. Форвард забил 29 голов (пять — с пенальти) в 30 матчах АПЛ.
Второе место в гонке бомбардиров АПЛ занял форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку: на его счету 25 мячей в 37 играх (один — с пенальти). Тройку замкнул нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, у которого 24 гола (два с пенальти) в 38 матчах.
По 20 голов забили форварды Диего Коста («Челси») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»). Коста (35 матчей) все мячи провёл с игры, а Агуэро (31 матч) реализовал четыре пенальти.