Шалимов: останусь ли в «Краснодаре»? Как всё пока складывается, да

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от выездного матча 30-го тура РФПЛ с «Томью» (5:1) и ответил на вопрос о своём будущем.
«Мы будем ещё думать, в чём причина слабой концовки сезона, сейчас точного ответа нет. Важнейшие три игры, с «Анжи» дома сыграли вничью, оступились в Оренбурге, с большим трудом прошли эти три выезда. То есть когда наступает ответственность, возникают проблемы. Может быть, дело в психологии: когда надо выигрывать, её недостаёт. Будем думать, сейчас объяснить это трудно, но такая проблема есть.
Останусь ли я дальше в команде? Как всё пока складывается, да", — сказал Шалимов на пресс-конференции.