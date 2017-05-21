Первые эмоции «Реала» после победы в чемпионате Испании

В матче заключительного 38-го тура Примеры «Реал» обыграл на выезде «Малагу» со счётом 2:0 и стал победителем чемпионата. Пресс-служба мадридского клуба показала первые эмоции футболистов команды, которая стала чемпионом страны.
«Реал» (93 очка) не пропустил вперёд себя «Барселону» (90) в итоговой турнирной таблице Примеры. Мадридцы выиграли чемпионат страны в рекордный 33-й раз, у «Барселоны» — 24 титула. До этого сезона «сливочные» не побеждали в чемпионате Испании с сезона-2011/12.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Реала».