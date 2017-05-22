Мещеряков: судейство становится реальной проблемой РФПЛ для футбола как бизнеса

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался на тему судейства в РФПЛ и подвёл итоги сезона.
«У меня двойственные чувства относительно итогов сезона: не только с точки зрения клуба, но и с точки зрения всей нашей футбольной общественности и РФС. С судейством надо что-то делать всё-таки. Судейство становится реальной проблемой для нашего футбольного чемпионата. Проблемой не только для зрителей и игроков, а для всего футбола как бизнеса.
Частично в этом сезоне получилось, частично — нет, но серьёзно будем разбирать итоги на совете директоров. Я за совет директоров не решаю. С одной стороны, мы завоевали Кубок России, с другой — восьмое место — не то, которое у нас должно быть. Разговор на совете директоров будет серьёзный, и он будет касаться не только мест, но и работы клуба, и планов на будущее.
Вопрос о главном тренере на сегодняшний день вообще не стоит. А итоги сезона совет директоров подведёт дней через десять», — цитирует Мещерякова «Р-Спорт».