К. Навас побрился налысо и посвятил титул «Реала» детям, которые борются с раком

Вратарь «Реала» Кейлор Навас после победы над «Малагой» в матче 38-го тура испанской Примеры вышел в микст-зону с бритой головой. Встреча проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Навас посвятил чемпионский титул всем детям, которые борются с раком.
«Я молю бога за всех и хочу, чтобы они оправились от своей болезни. Молюсь за всех детей, которые борются с раком. За их семьи, за тех, кто продолжает сражаться. Этот титул для них», — цитирует Наваса AS.
Фото доступно в «Твиттере».