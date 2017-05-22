«Барселона» — «Эйбар» — 4:2. Видеообзор матча

«Барселона» одержала волевую победу над «Эйбаром» со счётом 4:2, проигрывая по ходу встречи 0:2.
К 63-й минуте гости вели с преимуществом в два мяча благодаря дублю Такаси Инуи. Но затем автогол Давида Хунка, гол Луиса Суареса и дубль Лионеля Месси принесли «сине-гранатовым» победу. При этом Месси не реализовал пенальти, а у «Эйбара» был удалён Андер Капа.
Тем не менее, победу в Примере одержал мадридский «Реал», одолевший в гостях «Малагу» со счётом 2:0.
Посмотреть видеообзор матча «Барселона» — «Эйбар» можно на видеохостинге Youtube.