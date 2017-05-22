Крауч подарил футболку болельщику «Стока», пришедшему на матч в одних плавках

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч передал свою игровую футболку болельщику команды Тайрону Сидли, который пришёл на заключительный матч сезона с «Саутгемптоном» (1:0) в плавках, сообщает Daily Mail.
Ранее Сидли списался с Краучем в одной из соцсетей и спросил, готов ли форвард отдать ему свою футболку, если он будет присутствовать на стадионе «Сент-Мэри» в одном белье. Крауч ответил согласием, а вскоре полузащитник «Стока» Чарли Адам также пообещал Тайрону свою футболку, если тот, кроме плавок, оденет акваланг.
Крауч забил единственный гол в матче, а после его окончания подошёл к трибуне болельщиков «Стока», пожал руку Сидли, передал ему футболку и сфотографировался. Вскоре то же самое сделал Адам.
Видео можно посмотреть на странице «Стока» в «Твиттере».