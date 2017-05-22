L'Équipe: «Барселона» заработала пенальти благодаря актёрским способностям Альбы

Некоторые зарубежные СМИ обвинили защитника «Барселоны» Хорди Альбу в симуляции в домашнем матче 38-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром». После падения Альбы в штрафной площади «Эйбара» на 67-й минуте, когда «Барселона» проигрывала со счётом 1:2, судья назначил пенальти в пользу сине-гранатовых. Французское издание L'Équipe, описывая этот эпизод, указало, что «Барселона» заработала пенальти благодаря актёрским способностям Альбы. Интернет-издание Goal назвало симуляцию Альбы чудовищной, а британский портал JOE.co.uk окрестил этот пенальти самым худшим из заработанных когда-либо.
Видео с падением Альбы в штрафной площади «Эйбара» можно посмотреть в YouTube. Стоит отметить, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сумел реализовать этот пенальти. Позже, при счёте 2:2, «Барселона» заработала ещё один пенальти, и на этот раз Месси был точен. Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 4:2.