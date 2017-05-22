Широков: Смольников не хуже Фернандеса, а без Дзагоева сборной будет сложно

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о кадровых проблемах сборной России. Марио Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы носа, а участие Алана Дзагоева под вопросом.
«Дзагоев — ключевой игрок, без него будет сложно. По Фернандесу — я давно говорил, что Смольников не хуже. Да, у Игоря были травмы, и сезон не задался. Но в последних играх он играл, набрал форму. Есть ещё три недели, чтобы дойти до оптимальных кондиций. Смольников один из наших сильнейших защитников и может достойно заменить Фернандеса», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.