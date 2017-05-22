Сотрудники безопасности не позволили Ласогге поздравить игроков «Гамбурга»

По окончании матча последнего тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Вольфсбургом» произошёл любопытный эпизод с участием сотрудников безопасности стадиона и некоторых игроков, сообщает немецкое издание Express.
Играя на своём поле, «Гамбург» добился нелёгкой победы со счётом 2:1 и сохранения прописки в Бундеслиге. После финального свистка на поле выбежал нападающий ганзейской команды Пьер-Мишель Ласогга, чтобы поздравить своих одноклубников. Однако сотрудники безопасности, не узнав его, схватили игрока, стали выкручивать ему руки и выводить с поля. Ласогга пытался объяснить им, что является футболистом «Гамбурга», но это не действовало. То же самое произошло с полузащитниками Аароном Хантом и Финн-Домиником Поратом, а также с пресс-секретарём клуба Тиллем Мюллером.