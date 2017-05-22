Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Широков: я бы не отталкивался от Карреры, весь «Спартак» молодец

22 мая 2017, понедельник. 07:00. Футбол

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, подводя итоги сезона в РФПЛ, ответил на вопрос о том, благодаря кому в большей степени «Спартак» стал чемпионом — Массимо Каррере или слабым конкурентам.

«Я бы не отталкивался от Карреры, весь «Спартак» молодец. Здорово воспользовались слабостями своих конкурентов и по праву стали чемпионами. Не стоит говорить, что помог какой-то один фактор, сыграла роль совокупность – и своя хорошая игра, и осечки конкурентов. Нельзя рассматривать тренера отдельно от всех остальных. Каррера молодец, но если бы не было этих игроков, которые приняли его идеи, ничего бы не получилось. Весь футбольный клуб «Спартак» сработал отлично. Воспользовался тем, что дал новый главный тренер. При этом здорово использовал момент, когда соперники были не в порядке. Повторюсь, я бы не выделял только фактор Карреры или какой-то другой. К тому, что клуб становится чемпионом, приводит совокупность», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Массимо Каррера Роман Широков
Новости. Футбол
22 мая 2017, понедельник
07:32 Игроки «Реала»: Пике, козёл, поздравь чемпиона
07:19 Крауч первым в истории АПЛ забил 50 мячей головой
07:00 Широков: я бы не отталкивался от Карреры, весь «Спартак» молодец
07:00 «Реал» – 33-кратный чемпион Испании! Фоторепортаж празднований чемпионства
06:34 Лам: нужно время, чтобы всё, что я пережил, улеглось в моей голове
06:27 Гвардиола: Агуэро и Компани останутся в «Манчестер Сити» на следующий сезон
06:25 Сотрудники безопасности не позволили Ласогге поздравить игроков «Гамбурга»
06:18 Роналду: обо мне говорят как о преступнике, а на самом деле ни черта не знают
06:00 Широков: Смольников не хуже Фернандеса, а без Дзагоева сборной будет сложно
05:56 Глава Башкортостана: «Уфа» может добиться ещё более значимых результатов
05:40 Анчелотти спел дуэтом с американской поп-певицей на чемпионской вечеринке
05:13 Рекорд «Реала» по групповым этапам ЛЧ продержится минимум до 2024 года
04:45 Коло Туре после второго сезона без поражений установил рекорд Великобритании
04:23 L'Équipe: «Барселона» заработала пенальти благодаря актёрским способностям Альбы
04:03 Венгер: однажды назову причину спада, который начался в «Арсенале» в декабре
03:32 Клуб из Гибралтара не смог побить рекорд Европы по чемпионским титулам кряду
03:22 Бартомеу: у «Барселоны» впереди ещё один вызов — финал Кубка Испании
03:05 Marca: Гризманн украл у Фернандо Торреса хет-трик
02:56 Сын Мадонны провёл неделю в академии «Бенфики»
02:56 Папа Франциск: в юности я играл в футбол, но меня называли «негнущаяся нога»
02:44 Известны уже 19 участников группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18
02:36 Крауч подарил футболку болельщику «Стока», пришедшему на матч в одних плавках
01:34 «Томь» — «Краснодар» — 1:5. Видеообзор матча
01:26 «Уфа» — «Урал» — 1:0. Видеообзор матча
01:24 «Малага» — «Реал» — 0:2. Видеообзор матча
01:24 Широков: если Смолов хочет развиваться, то сейчас оптимальное время уехать
01:24 «Барселона» — «Эйбар» — 4:2. Видеообзор матча
01:06 «Амкар» — «Рубин» — 1:2. Видеообзор матча
00:59 «Крылья Советов» — «Терек» — 1:3. Видеообзор матча
00:54 Надсон: вылет «Крыльев» в ФНЛ — ошибка всех игроков, одна общая ошибка
00:52 Месси и Суарес повторили достижение Уго Санчеса и Хорхе Вальдано
00:46 Терри: спасибо Абрамовичу и всем, с кем я работал в «Челси»
00:45 К. Навас побрился налысо и посвятил титул «Реала» детям, которые борются с раком
00:38 Мещеряков: судейство становится реальной проблемой РФПЛ для футбола как бизнеса
00:25 Курский «Авангард» оторвался от «Торпедо» и вышел в ФНЛ
00:22 Рауль, Фигу и Касильяс поздравили «Реал» с чемпионством
00:17 Монтелла: меня порадовало, как игроки «Милана» праздновали гол вместе с Хондой
00:07 Маурисио извинился за поражение «Спартака» от «Арсенала»
00:06 Асенсио: я очень взволнован, «Реал» заслужил чемпионство своей игрой
00:01 Роналду: «Реал» доказал, что у нас великая команда
21 мая 2017, воскресенье
23:56 Иско: «Реалу» нужно идти дальше, впереди главная игра в сезоне
23:56 Игроки «Реала» облили Зидана шампанским во время пресс-конференции
23:51 «Оренбург» — «Ростов» — 2:0. Видеообзор матча
23:48 Энрике: «Реал» стал чемпионом, и мне нечего к этому добавить, поздравляю их
23:46 Первые эмоции «Реала» после победы в чемпионате Испании
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто выиграет Лигу Европы?
Архив →
© championat.com, 2000–2017