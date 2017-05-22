КДК может оштрафовать «Спартак» за порчу имущества в матче с «Арсеналом»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку очередного заседания КДК по итогам матча 30-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Спартак» (3:0).
«По матчу «Арсенал» — «Спартак» мы рассмотрим у двух клубов массовый выход на поле болельщиков. Также рассмотрим использование и бросание пиротехники болельщиками «Спартака» и «Арсенала». Кроме того, рассмотрим порчу имущества болельщиками «Спартака», сжигание атрибутики «Арсенала». Ещё несколько болельщиков «Спартака» сидели на ограждении стадиона», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.