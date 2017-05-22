Вальверде не подтвердил, что возглавит «Барселону»

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде не подтвердил и не опроверг информацию испанских СМИ о том, что со следующего сезона возглавит «Барселону». Вальверде спросили об этом после матча последнего тура сезона-2016/17 с мадридским «Атлетико». Играя на выезде, баскская команда потерпела поражение со счётом 1:3.
«Чемпионат не закончился для меня на мажорной ноте. Мы только что завершили выступление в национальном первенстве, и настал момент для принятия решений. Пресс-секретарь нашего клуба сообщит, когда мы сделаем публичные заявления. Я сам на послематчевой пресс-конференции ничего о своём будущем говорить не буду», — цитирует Вальверде AS.