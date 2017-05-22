Нобоа: не важно, будет ли клуб в еврокубках, главное — в нём удобно работать

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа сообщил, что у него пока нет определённости с будущим. Контракт эквадорского футболиста с ростовским клубом истекает летом нынешнего года.
«Пока ничего не могу сказать относительно своего будущего. Через неделю встречаюсь с агентом, будем разговаривать об этом. Для меня не так важно, будет ли клуб в еврокубках, главное, чтобы в нём было удобно работать.
Пойду ли я за Бердыевым, если он уйдёт из «Ростова»? Не знаю. Нужно обсудить много вопросов, чтобы принять такое решение, подумать. Конечно, мне нравится работать с Бердыевым, но я не знаю, уйдёт ли он из «Ростова» и предложит ли мне пойти за ним.
Предложения от других команд поступали к моему агенту, потому не знаю, что это за клубы, европейские или российские», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.