Клубы РФПЛ хотят изменить правила ранжирования и обсудить лимит на легионеров

Большинство клубов РФПЛ хотят изменить правила ранжирования команд в Премьер-Лиге в случае равного количества очков, чтобы лучшая из них определялась не по числу побед, а по суммарному результату очных встреч. Об этом сказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.
«Клубы задавали вопросы, связанные с подсчётом итоговой турнирной таблицы. „Краснодар“ выступил с предложением, чтобы вышестоящий клуб при равенстве очков определялся по очным матчам, а не количеству побед. Клубы это поддержали, и мы вынесем это на исполком Российского футбольного союза», — цитирует Прядкина ТАСС.
Кроме того, клубы выступили с предложением обсудить вопрос о возможном изменении лимита на легионеров на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза. Сейчас в РФПЛ действует лимит 6+5.
«Я успокоил клубы на случай, если что-то будет происходить с лимитом на легионеров. Если будут изменения, они хотели бы заранее знать, чтобы эффективно распорядиться своими иностранными игроками, освободить зарплатную ведомость. Но пока таких предпосылок нет, вы знаете, что лимит утверждён и до 2018 года его трогать не будут. Учитывая, что остался один сезон, задают вопросы, чтобы как- то, может, на исполкоме это обсудили», — сказал Прядкин.