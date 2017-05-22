Шох: на исполкоме РФС были некоторые замечания, но всё прошло нормально

Член исполкома Российского футбольного союза Рохус Шох прокомментировал ход заседания исполкома организации.
«На исполкоме подвели итоги сезона, всё нормально восприняли. Были некоторые замечания, но всё прошло нормально", — сказал Шох в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Ранее сообщалось, что на заседании исполкома был утверждён список 33 лучших футболистов РФПЛ сезона-2016/17, а также названы футбольные лауреаты по итогам минувшего сезона. Лучшим игроком сезона был признан полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.