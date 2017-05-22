Колодин: в этом сезоне было много других команд, более достойных вылета в ФНЛ

Бывший защитник «Крыльев Советов» Денис Колодин высказал своё мнение о вылете самарской команды из Премьер-Лиги.
«Очень хотелось, чтобы Самара осталась в РФПЛ. В этом сезоне было много других команд, более достойных вылета из чемпионата страны. Надеюсь, что «Крылья Советов» смогут вернуться как можно быстрее. Но это футбол, «Динамо» тоже вылетало в ФНЛ.
«Крылья Советов» в этом году провели несколько очень хороших матчей, «Спартак» обыгрывали 4:0. Сложно сказать, что привело к вылету команды… Свою роль сыграл и уход Молло в «Зенит». Главное, самарцам надо было обыгрывать «Терек» в последней игре! Летом клубу необходимо сохранить действующий состав. Эти футболисты умеют играть, и им по силам вернуться в чемпионат России», — сказал Колодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.