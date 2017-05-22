Родионов: конкуренты приложат все усилия, чтобы свергнуть «Спартак» с вершины

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подвёл итоги сезона и рассказал о задачах клуба на будущее.
«Я поздравляю всех поклонников красно-белых. Будет сложно отстоять титул. Всегда сложнее отстоять, чем завоевать, но мы будем стараться. Думаю, конкуренты приложат все усилия, чтобы свергнуть нас с этой вершины, но мы будем биться.
Цель у нас — всегда двигаться вперёд. Громогласных заявлений делать не буду, потому что шаг за шагом команда строится. Я считаю, что мы по-прежнему строимся. Важно то, что есть коллектив. На его базе можно планировать дальнейшие хорошие выступления.
Нам предстоят выступления в трёх турнирах. В Лиге чемпионов хотим выступить достойно, и есть у нас время для того, чтобы укрепиться. Детали, конечно, говорить не буду. Трансферная политика требует тишины", — передает слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.