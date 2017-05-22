Рэпер — воронежскому губернатору: если развалите «Факел», получите резонанс

Воронежский рэпер и болельщик местного «Факела» Сергей Шматков, известный как Транжира, после слухов о возможном прекращении финансирования клуба обратился к губернатору области Алексею Гордееву с просьбой поддержать команду.
«Уважаемый Алексей Васильевич Гордеев! Я понимаю, вы приезжий из Москвы человек. И думаете, очень умный. Я это признаю и не собираюсь оспаривать. Наш город высмеивают в «Камеди», «Урганте» на Первом канале. И вам, наверное, тоже показалось, что мы тут раньше до вашего приезда коров пасли на площади Ленина. Коров пасли мы на балконе и ждали, когда вы приедете, чтобы начать быстрее с нас, дебилов, капусту стричь.
Я не буду в этом сообщении говорить про рейдерские захваты. Вы не Димон, а я не Навальный! Вы порядочный человек. Как поступили с «Бураном», с «Факелом» так не получится. Я, может, и делаю плохие вечеринки, на которые не ходят люди, но тут я постараюсь. И при любой попытке сделать что-то подобное вы получите резонанс небывалой силы!
Область развалена. Стоит только отъехать от города 20 километров. Всё, что можно, прибрали к рукам. Можете продолжать. Мы тут в Воронеже тупые. На пазиках день и ночь катаемся. Ничего не замечаем. Ваш парк «Динамо» за бешеные деньги меня не вдохновляет. С сыном я там гулять не собираюсь. Во-первых, название не нравится. Во-вторых, там позорно. Почему бы не сделать парк, как ВДНХ в Москве? Построили сквер и гордитесь? Стейки вкусные, спору нет! Паркуйтесь, где хотите. Хоть поперёк на проспекте Революции. Вам можно. Только об одном прошу — не бросайте команду. Поддержите её хорошим бюджетом. Поднимите свои связи. Найдите спонсоров. Так вы сделаете вклад в счастье наших детей. Помогите детскому спорту. В нашем городе есть «Сименс», «Пирелли», «Бунге»… Неужели у вас нет людей, которые ведут грамотно переговоры? Плюс иметь команду в Премьер-Лиге — это развитие туризма и бизнеса. Или вы думаете, сюда из Москвы бомжи будут ездить? Напрягитесь, пожалуйста, немножко!» — написал рэпер в своём «инстаграме».
По итогам завершившегося сезона ФНЛ «Факел» занял десятое место в итоговой турнирной таблице.