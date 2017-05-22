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Родионов: много игроков «Спартака» в сборной России, но это не должно заботить

22 мая 2017, понедельник. 21:44. Футбол

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов отметил, что клуб не переживает из-за большого количества вызванных в сборную России игроков красно-белых.

«Много игроков „Спартака“ в сборной России, но это не должно клуб заботить. Да, это наши футболисты, но руководство не переживает из-за отсутствия у них отпуска. Спартаковцы в сборной — это почётно», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

По итогам сезона-2016/17 «Спартак» стал чемпионом России в 10-й раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

Видео интервью с Родионовым доступно на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Спартак Сергей Родионов
Новости. Футбол
22 мая 2017, понедельник
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