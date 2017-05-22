Чалов: если честно, вообще не ожидал, что меня признают лучшим молодым игроком

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов, который победил в номинации «Надежда» (лучший среди юношей до 21 года) на заседании исполкома РФС, признался, что награда стала для него неожиданностью.
«Если честно, вообще не ожидал, что меня признают лучшим молодым игроком. Очень приятно. Сейчас я стал играть гораздо увереннее по сравнению с началом сезона, лучше чувствую партнёров по команде», — сказал Чалов.
В минувшем розыгрыше РФПЛ 19-летний Чалов провёл 15 матчей (восемь — с первых минут), в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.
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