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Чалов: если честно, вообще не ожидал, что меня признают лучшим молодым игроком

22 мая 2017, понедельник. 23:10. Футбол

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов, который победил в номинации «Надежда» (лучший среди юношей до 21 года) на заседании исполкома РФС, признался, что награда стала для него неожиданностью.

«Если честно, вообще не ожидал, что меня признают лучшим молодым игроком. Очень приятно. Сейчас я стал играть гораздо увереннее по сравнению с началом сезона, лучше чувствую партнёров по команде», — сказал Чалов.

В минувшем розыгрыше РФПЛ 19-летний Чалов провёл 15 матчей (восемь — с первых минут), в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Фёдор Чалов
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