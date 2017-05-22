Зобнин: ко мне есть предметный интерес со стороны «Ромы» и «Шальке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру рассказал, что итальянская «Рома» и немецкий «Шальке-04» проявляют к нему предметный интерес.
«Не слежу за своей трансферной стоимостью. Наверное, увеличилась. Помню, полгода назад или даже раньше я стоил € 3 млн (на данный момент € 4 млн по оценкам Transfermarkt. – Прим. «Чемпионата»). Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ромы» и «Шальке»? Вообще не представляю, откуда взялось про «МЮ». Что касается «Ромы» и «Шальке», то есть предметный интерес. Хотя лично я ни с кем не общался, только агент. Мне интересно поиграть в Европе, но в любом случае я игрок «Спартака». Сколько смогу приносить пользу красно-белым, столько и буду», — сказал Зобнин.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.