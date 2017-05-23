Монтелла: в «Милане» делают всё возможное, чтобы удержать Доннарумму

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла сообщил, что в клубе предпринимают все шаги, которые должны помочь сохранить голкипера Джанлуиджи Доннарумму.
«Я знаю, что клуб делает всё возможное, чтобы по достоинству отметить уникальные способности Джанлуиджи. Я люблю Доннарумму как своего сына, но сейчас он должен сделать выбор, понять, как хочет развиваться дальше. Однако сделать это нужно с максимальным спокойствием. Клуб делает всё возможное, чтобы удержать его», — приводит слова Монтеллы Football Italia.
В сезоне-2016/17 Доннарумма провёл 37 матчей в итальянской Серии А и пропустил 43 гола.