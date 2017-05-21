Зидан стал шестым тренером «Реала», который побеждал в Примере и как игрок

Француз Зинедин Зидан стал шестым тренером мадридского «Реала», который завоёвывал золотые медали Примеры и в качестве игрока, и в качестве наставника.
Таким образом, Зидан составил компанию Мигелю Муньосу, Луису Моловни, Хорхе Вальдано, Висенте дель Боске и Бернду Шустеру, которые ранее записали себе в актив такое же достижение.
Сегодня, 21 мая, «Реал» обыграл на выезде «Малагу» со счётом 2:0 в заключительном туре Примеры, что позволило ему обойти в итоговой таблице «Барселону» на три очка, несмотря на домашнюю победу каталонцев над «Эйбаром» со счётом 4:2.
«Реал» выиграл у «Малаги» и стал чемпионом Испании впервые с сезона-2011/12