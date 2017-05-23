Экс-игрок «Реала»: сейчас против «Ювентуса» сыграл бы с Иско, а не с Бэйлом

Бывший нападающий мадридского «Реала» Альфонсо Перес поделился мнением об основном составе команды в предстоящем матче с туринским «Ювентусом». Испанский и итальянский гранды встретятся в финале Лиги чемпионов. Альфонсо, в частности, задали вопрос, кого бы он включил в основной состав — Иско или Гарета Бэйла. Игрок сборной Уэльса был травмирован и в последних матчах участия не принимал, тогда как Иско своей игрой удостоился похвалы СМИ и специалистов.
«Сейчас против «Ювентуса» я сыграл бы с Иско, а не с Бэйлом. В первую очередь потому что он в отличной форме и имеет игровой ритм. А Бэйлу этого будет не хватать. Иско – замечательный футболист и продолжает прогрессировать», — цитирует Переса Bernabeu Digital.
Иско на днях сообщил, что не покинет «Королевский клуб».
Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.