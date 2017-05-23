Ребров: было страшно и немного дико, когда «Спартак» лидировал в РФПЛ

Голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал, какой эффект произвело чемпионство красно-белых, о том, трудно ли было выходить на матчи в ранге лидеров, и как команда сможет прибавить в новом сезоне
«Те люди, которые даже не болели за „Спартак“, были в эпицентре, следили за нами по телевизору, приходили на стадионы во всех городах. Сейчас к футболу большое внимание. „Спартак“ — чемпион. Скоро Кубок конфедераций, затем чемпионат мира. Думаю, это увеличит интерес к футболу. Хотелось бы, чтобы ребята хорошо выступили в сборной, будем за них переживать. Постараюсь во время отпуска съездить на стадион и поддержать их.
Никто в „Спартак“ поначалу не верил. Да мы, если честно, не то что не верили, было страшно — неужели мы наверху? Лидерство надо удержать, а для нас это ново. Как вести себя в этой ситуации? Конечно, это было немного дико. Но мы смогли справиться, спокойно к этому относились, и, насколько бы серьёзно или несерьёзно „Спартак“ ни воспринимали, с нами всегда бились. „Спартак“ — это имя, это команда, которую все хотят обыграть. По-моему, ни одной простой игры не было. После „Зенита“ в Ростове нам дали по носу. Сказали: ребята, подождите, вы ещё не чемпионы. Об этом нам и тренер сказал: „Вам показали, что всё впереди“. Команда строится, формируется, и такие провалы бывают даже у больших клубов.
Думаю, в следующем сезоне в первую очередь можем прибавить за счёт своих футболистов. Мы слышали от тренера и руководства, что будут приобретения под Лигу чемпионов, но никто не хочет покупать суперзвёзд, которые приедут сюда за большими деньгами. Они говорят, что главное — сохранить костяк, а точечные добавления принесут нам результаты», — сказал Ребров в эфире программы «Футбол России».