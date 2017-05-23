Зобнин подобрал смайлики к игрокам «Спартака» вместе с «Чемпионатом»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин, ставший гостем редакции «Чемпионата», сыграл в необычную игру. Роман попытался подобрать к футболистам своей команды смайлики, которые наиболее точно характеризуют игроков красно-белых.
Характеризуя капитана команды Денис Глушакова, Зобнин взял карточки с изображением пива и денежных купюр, объяснив это так: «Есть у него чудный напиток, который уже вся Россия знает. А деньги — потому что человек всегда просит за нас премиальные после игры».
В текущем сезоне 23-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 29 матчей, забил два мяча и сделал три передачи.
Полную версию интервью с Зобниным можно прочитать на «Чемпионате».
Видео, в котором Роман Зобнин подобрал смайлики к игрокам «Спартака», можно посмотреть на «Чемпионате».