«Балтика» заинтересована в продлении контракта с Черевченко

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая рассказал о будущем главного тренера команды Игоря Черевченко, у которого 31 мая истекает контракт с клубом.
«В начале следующей недели состоится встреча с руководством области, на ней перед клубом будут поставлены задачи. Мы, безусловно, заинтересованы в продлении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
По итогам сезона-2016/17 ФНЛ «Балтика» заняла 14-е место.
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