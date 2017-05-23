Финал Лиги Европы вместе с «Чемпионатом»!

«Чемпионат» приглашает всех любителей футбола на новый тур интеллектуальной Спортивной лиги «Чемпионата», который пройдёт перед финальным матчем Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». 24 мая в 19:30 в московском пабе MadMan Restobar все участники смогут сыграть в игру с вопросами на спортивную тематику. Задания не требуют глубоких специальных знаний. Важны логика, чувство юмора и командная работа.
Организаторами будет подготовлен мультимедийный конкурс, а также пакет из спортивных вопросов. У команд будет ровно одна минута, чтобы найти ответ на каждый из них. Турнир проходит по принципу знаменитой ТВ-игры, где соревнуются телезрители и знатоки. Сыграть могут все желающие! Важно, чтобы в команде было до шести человек включительно, но желательно не менее трёх. Игра продлится около двух часов и закончится сразу перед началом матча «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». Подробности и регистрация на http://sportliga.club60sec.ru