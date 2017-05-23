Семак: «Спартак» и Каррера заслужили чемпионский титул, с чем я их и поздравляю

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита», ныне главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал завоевание красно-белыми чемпионского титула впервые с 2001 года.
«Нисколько не режет глаз победа «Спартака» в нынешнем сезоне. Я считаю, что победы незаслуженными не могут быть по определению. «Спартак» и его главный тренер Массимо Каррера определённо заслужили чемпионский титул, с чем я их и поздравляю.
Часто вспоминают так называемый багаж Дмитрия Аленичева, на котором красно-белые «доехали» до чемпионства, но мне трудно судить, насколько это повлияло на итоговый результат. Нужно быть внутри команды, чтобы понять это", — цитирует Семака «Лента.ру».