Пике: «Барса» победила «Реал» благодаря контролю мяча. «Ювентус» сыграет иначе

Защитник «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о том, как можно победить мадридский «Реал», имея в виду финальный матч Лиги чемпионов между «Королевским клубом» и туринским «Ювентусом».
«Мы победили «Реал» в матче на «Сантьяго Бернабеу» благодаря контролю мяча, Одновременно старались не допускать контратак. Однако «Ювентус» сыграет по-другому. Эта команда более сильна в оборонительной игре, что было доказано в двух матчах с нами. Ведь мы не смогли забить им ни одного гола. Кьеллини, Барцальи и Бонуччи отлично подготовлены», — цитирует Пике испанское интернет-издание Sport.
«Барселона» встречалась с бьянконери в четвертьфинале Лиги чемпионов. В первой игре на выезде испанский гранд проиграл со счётом 0:3, а ответная встреча завершилась нулевой ничьей.
Матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.
Ранее экс-наставник «Милана» Арриго Сакки сказал, что для него «Ювентус» — фаворит в игре с «Реалом».