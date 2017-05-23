Оздоев: по окончании аренды в «Тереке» я возвращаюсь в «Рубин»

Полузащитник Магомед Оздоев покинет «Терек» по истечении срока аренды, сообщил 24-летний футболист корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.
Напомним, что зимой клуб из Грозного на полгода арендовал Оздоева у казанского «Рубина». В составе «Терека» Оздоев провёл шесть матчей.
«Аренда в „Тереке“ заканчивается 31 мая, а по её окончании я возвращаюсь в „Рубин“, это правда», — сказал Оздоев.
До перехода в «Рубин» хавбек выступал за «Локомотив». В активе Оздоева 11 матчей и один гол в составе сборной России.
Оздоев сообщил о переходе из «Рубина» в «Терек»