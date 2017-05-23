Бывший арбитр Стефано Фарина ушёл из жизни в возрасте 54 лет

Скончался бывший арбитр матчей Серии A и руководитель ассоциации судей Серии B Стефано Фарина. Итальянец ушёл из жизни в возрасте 54 лет.
Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии, все матчи в предстоящие выходные начнутся с минуты молчания.
В высшем итальянском дивизионе Фарина дебютировал в январе 1995 года. Он отсудил 236 матчей в Серии A и 117 — в Серии B.
Он также работал на двух финалах Суперкубка Италии и обслуживал Суперкубок Европы 2006 года.
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