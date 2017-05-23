Пике не держит обиды на скандирование игроков и болельщиков «Реала»

Защитник «Барселоны» Херард Пике высказался о кричалке на праздновании «Реалом» чемпионства, в которой упоминался он.
На площади Пласа Сибелес было слышно, как игроки «Королевского клуба» вместе с болельщиками скандируют: «Пике, козёл, поздравь чемпиона».
Пике, известный своими скандальными высказываниями о «Реале», заявил, что не держит обиды и уже общался с защитником «сливочных» Даниэлем Карвахалем.
«Нет, я не обиделся. Никто из Мадрида не должен извиняться передо мной. Это нормально, они были счастливы, должны были праздновать, и всё», – цитирует Пике AS.
Игроки «Реала»: Пике, козёл, поздравь чемпиона