Аспиликуэта: провести 38 матчей без замен и выиграть АПЛ — большое достижение

Отыграв целиком победный матч 38-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (5:1) в воскресенье, защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта стал всего лишь четвёртым полевым игроком, который без замен провёл с первой и до последней минуты все матчи в ходе чемпионского сезона АПЛ. Испанец считает, что это достижение стало возможным благодаря усердной работе и вере Антонио Конте.
«Разумеется, нелегко провести на поле все 38 матчей без замен и выиграть АПЛ. Это большое достижение. Я старался делать всё возможное, чтобы попасть в команду, но я должен поблагодарить главного тренера, он очень верил в меня. Я всегда был в составе, и единственное, чем я мог отплатить ему за веру в меня – тяжёлая работа, которую мы старались делать ещё во время предсезонной подготовки. В итоге мы получили большую награду, но в эту субботу (в финале Кубка Англии. — Прим. «Чемпионата») мы рассчитываем на большее.
Главный тренер всем управляет. Он спросил меня, как я себя чувствую перед матчем с «Уотфордом» после пятничной игры и серьёзных празднований. Когда я закончил тот матч, я отмечал победу, но не хотел пропускать следующую игру, ведь я был в 180 минутах от большого достижения, поэтому приложил максимум усилий для восстановления.
Я работаю на беговой дорожке, хожу в тренажерный зал и занимаюсь йогой. Я стараюсь употреблять здоровую пищу, хотя всегда бывают исключения. Я являюсь семейным человеком, и вне футбола я просто стараюсь отдохнуть и насладиться свободным временем. Когда я выхожу на поле, когда я тренируюсь, я стараюсь показывать лучшее, на что я способен", — цитирует 27-летнего защитника официальный сайт «Челси».