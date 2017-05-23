Бывший футболист сборной Армении стал новым главным тренером «Монпелье»

Мишель Тер-Закарян стал новым главным тренером «Монпелье», сообщает пресс-служба французского клуба.
54-летний армянский специалист стал преемником Жан-Луи Гассе, который покинул команду по окончании сезона, заняв 15-ю позицию в итоговой турнирной таблице чемпионата Франции.
Бывший защитник сборной Армении Тер-Закарян в бытность игроком выступал за «Монпелье» с 1988 по 1998 год. Он также начинал свою тренерскую карьеру в системе этого клуба, работая с молодёжными командами «Монпелье». Специалист известен по работе в «Нанте», Клермоне» и «Реймсе», из которого он ушёл по окончании сезона.
Посмотреть фотографию (Мишель Тер-Закарян — справа) можно в «твиттере» «Монпелье».