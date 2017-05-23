Канунников: «Рубин» постарается увеличить посещаемость своих матчей результатами

Нападающий «Рубина» Максим Канунников подвёл итоги прошедшего сезона, который команда из Казани завершила на девятой строчке в таблице РФПЛ.
«Конечно, мы не удовлетворены сезоном. В целом не удалось провести его так, как хотели. По горячим следам искать причины не стоит, нужно смотреть в будущее.
Сейчас будет перерыв, нужно провести анализ, посмотреть свои матчи, каждому подумать и готовиться к следующему сезону. А я пока буду готовиться к национальной команде.
Постараемся в следующем сезоне значительно увеличить посещаемость наших матчей результатами", — заявил Канунников в интервью программе «8-16».
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