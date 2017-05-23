Александров: «Арсенал» показал качественный футбол в матче со «Спартаком»

Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров прокомментировал домашнюю победу со счётом 3:0 над «Спартаком» в заключительном туре российской Премьер-Лиги. Эти три очка позволили «Арсеналу» занять 14-е место — дающее право участвовать в переходных матчах.
«Матч со „Спартаком“ был для нас последней возможностью в борьбе за выживание, и нам удалось показать качественный футбол. В голове была только одна мысль: нам нужно остаться. Для этого надо было обыгрывать „Спартак“, и мы это сделали. Поздравляю с этим болельщиков нашей команды», — заявил болгарин в интервью программе «8-16».
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