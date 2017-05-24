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«Шапекоэнсе» засчитали техническое поражение в матче Кубка Либертадорес

24 мая 2017, среда. 03:18. Футбол

Бразильскому «Шапекоэнсе» по решению Южноамериканской конфедерации футбола засчитано техническое поражение в матче группового этапа Кубка Либертадорес — 2017, сообщает Veja.

В матче группового этапа турнира с аргентинским «Ланусом» на поле в составе «Шапекоэнсе» вышел дисквалифицированный защитник Луис Отавио, который забил в этой встрече победный гол. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу бразильского клуба.

У «Шапекоэнсе» есть неделя на обжалование этого решения. В клубе заявляют, что не знали о дисквалификации футболиста.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ланус Шапекоэнсе Кубок Либертадорес
Новости. Футбол
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