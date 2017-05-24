«Шапекоэнсе» засчитали техническое поражение в матче Кубка Либертадорес

Бразильскому «Шапекоэнсе» по решению Южноамериканской конфедерации футбола засчитано техническое поражение в матче группового этапа Кубка Либертадорес — 2017, сообщает Veja.
В матче группового этапа турнира с аргентинским «Ланусом» на поле в составе «Шапекоэнсе» вышел дисквалифицированный защитник Луис Отавио, который забил в этой встрече победный гол. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу бразильского клуба.
У «Шапекоэнсе» есть неделя на обжалование этого решения. В клубе заявляют, что не знали о дисквалификации футболиста.
Роналдиньо? Спасибо, нет. Жизнь «Шапекоэнсе» после авиакатастрофы
В Бразилии переписали регламент ради сохранения «Шапекоэнсе», который уже собрал новый состав. И при этом отказался от Роналдиньо!