«Ювентус» и «Порту» в июле сыграют на товарищеском турнире в Мексике

Туринский «Ювентус» примет участие в летнем товарищеском турнире Суперкубок Текате — 2017, сообщается на официальном сайте клуба. Соревнования пройдут в июле в Монтеррее (Мексика).
Помимо «Ювентуса», на турнире сыграют хозяева турнира, «Монтеррей», ещё три мексиканских клуба — «Крус Асуль», «Тигрес» и «Чивас», а также португальский «Порту». 18 июля туринцы сыграют с «Монтерреем», а 19-го — с «Тигрес».
После турнира в Мексике «Ювентус» примет участие в Международном Кубке чемпионов, который пройдёт в США с 22 по 30 июля.
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