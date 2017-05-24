Техническое поражение «Бастии» в матче с «Лионом» оставлено в силе

Апелляционная комиссия Федерации футбола Франции отклонила протест «Бастии» по поводу технического поражения в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Лиона», который состоялся 16 апреля, сообщается на официальном сайте организации. Первоначальное решение было оставлено в силе — техническое поражение и проведение трёх домашних матчей на нейтральном поле без зрителей.
Теперь «Бастия» может обратиться в Олимпийский спортивный комитет Франции, чтобы обжаловать техническое поражение.
Матч, проходивший на стадионе «Арманд Чезари» в Бастии, не был доигран из-за потасовки между фанатами хозяев и игроками «Лиона». Во время ухода футболистов в подтрибунное помещение ультрас хозяев попытались напасть на вратаря «ткачей» Антони Лопеша, в потасовку вмешались игроки и персонал стадиона. После этого инцидента делегат матча принял решение отменить встречу.
По итогам сезона-2016/17 «Бастия» вылетела из французской Лиги 1.