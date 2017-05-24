Зико призвал «Реал» и «Фламенго» избавить Винисиуса Жуниора от давления

Бывший нападающий сборной Бразилии Зико полагает, что мадридскому «Реалу» и «Фламенго» следует не торопить события и оградить 16-летнего форварда Винисиуса Жуниора от излишнего давления. «Королевский клуб» договорился с «Фламенго» о приобретении футболиста, который пополнит ряды «сливочных» летом 2018 года.
«Нужно быть сдержанным в вопросе Жуниора, так как большие ожидания от него могут сыграть с ним злую шутку. Ему всего 16 лет, но все оказывают давление на него, требуя, чтобы он выходил на поле в основном составе. Конечно, он в соответствующих кондициях, однако нужно сохранять спокойствие и не думать, что он будет делать то же, что и в сборной Бразилии U20. Не надо оказывать давление на него», — цитирует Зико Marca.