«Реал» официально договорился с «Фламенго» о трансфере 16-летнего форварда

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба клуба.
Официально трансфер вступит в силу в июле 2018 года, а сам 16-летний бразильский футболист продолжит выступать в составе «Фламенго» до июля 2019 года. При этом отмечается, что при согласии двух клубов Жуниор может перебраться в «Реал» раньше обозначенного срока.
Винисиус является воспитанником «Фламенго», за который он дебютировал в мае. В текущем сезоне бразильской Серии А форвард принял участие в обеих встречах, в концовке которых он появлялся на поле с замен. Жуниор имеет в своём активе несколько матчей в составе сборных Бразилии U15 и U17.