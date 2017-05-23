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«Реал» официально договорился с «Фламенго» о трансфере 16-летнего форварда

23 мая 2017, вторник. 19:17. Футбол

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба клуба.

Официально трансфер вступит в силу в июле 2018 года, а сам 16-летний бразильский футболист продолжит выступать в составе «Фламенго» до июля 2019 года. При этом отмечается, что при согласии двух клубов Жуниор может перебраться в «Реал» раньше обозначенного срока.

Винисиус является воспитанником «Фламенго», за который он дебютировал в мае. В текущем сезоне бразильской Серии А форвард принял участие в обеих встречах, в концовке которых он появлялся на поле с замен. Жуниор имеет в своём активе несколько матчей в составе сборных Бразилии U15 и U17.

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Источник: Официальный сайт ФК "Реал" (Мадрид) Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Фламенго Трансферы
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23 мая 2017, вторник
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