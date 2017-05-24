Бартра – после теракта в Манчестере: в каком мире живём? Испытываю разочарование

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра крайне обеспокоен в связи с очередным терактом. Испанский футболист поделился переживаниями на своей странице в социальной сети «Твиттер» после взрывов на манчестерском стадионе «Манчестер Арена».
«В каком мире мы живём? И что происходит вокруг нас? Я испытываю разочарование из-за того, что не знаю, что надо сделать, чтобы покончить со всем этим и жить в мире. Но жизнь продолжается, и нужно стараться настраиваться на позитив. Необходимо жить, наслаждаться жизнью, любить и бороться за то, во что мы действительно верим и за то, что мы любим», — написал игрок.
Сам Бартра недавно также стал жертвой террористической атаки, когда около автобуса «Боруссии» прогремели взрывы. Была повреждена рука футболиста, и ему была сделана операция.