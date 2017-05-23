Жена и дочери Гвардиолы были на стадионе в Манчестере, где произошёл теракт

Жена и две дочери главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы были на стадионе в Манчестере, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, сообщает Mundo Deportivo.
По окончании концерта на стадионе «Манчестер Арена» произошёл взрыв, в результате которого погибли 22 человека и около 60 получили ранения. Согласно информации источника, члены семьи испанского специалиста не пострадали, отделавшись испугом.
Как сообщают СМИ, ответственность за взрыв в Манчестере взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство».