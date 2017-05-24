Терри: после финала Кубка Англии решу, что я буду делать дальше

Защитник «Челси» Джон Терри сообщил, что он определится со своим будущим после завершения финального матча за Кубок Англии с «Арсеналом», который состоится 27 мая.
«Каждый спрашивает у меня одно и то же, но я правда не знаю, я ещё не определился. Для этого мне нужно убрать помеху в виде финала Кубка Англии. Эта неделя очень важна, и нам нужно снова хорошо подготовиться. Нам надо выиграть у „Арсенала“, потом у меня будет неделя отдыха, чтобы решить, что я буду делать дальше», — цитирует Терри Evening Standard.
Ранее 36-летний футболист не исключал, что игра с «Сандерлендом» в последнем туре АПЛ могла стать последней в его карьере.