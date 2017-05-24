Корнюхин: «Спартак» чемпион, а значит Ребров — лучший вратарь сезона

Бывший вратарь ЦСКА Евгений Корнюхин рассказал, кого считает лучшим вратарём в прошедшем сезоне РФПЛ.
«В чемпионате России «Спартак» стал чемпионом, а в его воротах играл Артём Ребров, поэтому именно его и назову лучшим. Помимо Реброва выделю, естественно, Игоря Акинфеева. Сергей Рыжиков также отыграл практически полностью весь сезон, поэтому отмечу и его. Ещё я бы выделил Никиту Медведева. Я считаю, что он — открытие этого сезона», — передаёт слова Корнюхина корреспондент «Чемпионата» Яна Трандафилова.
Ребров готов поехать в сборную России, если понадобится Черчесову