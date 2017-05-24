Источник: «Бавария» достигла договорённости с игроком «Шальке-04» Горецкой

«Бавария» достигла договорённости с полузащитником «Шальке-04» Леоном Горецкой на предмет его перехода в стан мюнхенцев, сообщает Sport Bild.
Ранее СМИ сообщали, что Горецка может перейти в «Баварию» летом 2018 года, когда закончится его контракт с гельзенкирхенским клубом. Однако не исключается смена клубной прописки и в летнее трансферное окно 2017 года, поскольку «Бавария» предлагает «Шальке-04» достаточно большую сумму за игрока.
Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что у Горецки действующий контракт с его нынешним клубом и мюнхенцы относятся к этому с уважением.